"Не понравилось". Тренер "Кайрата" разобрал поражение от чемпиона Узбекистана

Автор:
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:46
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал исход товарищеского матча против "Пахтакора", сообщает корреспондент Vesti.kz. Он рассказал о том, что его не устроило в игре алматинцев, и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Напомним, встреча в Ташкенте завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе "Кайрата" отличился Гулжигит Алыкулов, и дубль на счету Жоао Пауло. В этой встрече за алматинский клуб дебютировал единственный новичок - израильтянин Офри Арад.

- Атакующая группа сегодня действовала согласно тактике на данный матч или в сезоне команда будет играть так же?

- Мы использовали различные варианты. Сегодня было пространство за спиной защитников, часто они оставались один на один, поэтому мы использовали качества нашей атакующей группы и хотели убыстрять игру.

- В нападении "Кайрата" хорошо сыграл Жоао Пауло, а какое мнение о нападении "Пахтакора"?

- "Пахтакор" - квалифицированная и обученная команда. Чемпион страны. Мы посмотрели несколько игр на сборах. Кого-то выделять трудно. Что касается "Кайрата", то в составе и легионеры, и молодые казахстанские воспитанники академии.

- Такие результаты нравятся болельщикам, но что в игре "Кайрата" вас не устроило как тренера?

- По горячим следам сложно говорить, мы посмотрим и проанализируем игру. Не понравилось, что пропустили четыре мяча. Значит, у нас есть моменты, которые нужно улучшить.

- Какие ожидания от команды на сезон?

- В каком состоянии будет команда, мы увидим. Мы готовимся. Что касается ожиданий, мы будем бороться за самые высокие места.

Напомним, в первом туре КПЛ-2023 "Кайрат" 5 марта примет "Атырау".

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Пауло Жоао Алыкулов Гулжигит

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