Не оправдал надежд? Кабананга может покинуть клуб КПЛ

"Мактаарал" готов отказаться от услуг известного нападающего Жуниора Кабананги, сообщает Meta-ratings.kz.
Форвард из Демократической Республики Конго в зимнее межсезонье приходил в клуб из Туркестанской области чтобы стать главной ударной силой в атаке и звездой команды, но не оправдал надежд.
С начала сезона 34-летний Кабананга сыграл семь матчей, в которых не забил ни единого гола. Нет результативных действий у него в двух кубковых играх.
Отмечается, что руководство клуба уже ищет ему замену.
Напомним, Кабананга является пятикратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны". В период 2014-2018 годов он привлекался в сборную своей страны.