Не оправдал надежд? Кабананга может покинуть клуб КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:01
©ФК "Астана"

"Мактаарал" готов отказаться от услуг известного нападающего Жуниора Кабананги, сообщает Meta-ratings.kz.

Форвард из Демократической Республики Конго в зимнее межсезонье приходил в клуб из Туркестанской области чтобы стать главной ударной силой в атаке и звездой команды, но не оправдал надежд.

С начала сезона 34-летний Кабананга сыграл семь матчей, в которых не забил ни единого гола. Нет результативных действий у него в двух кубковых играх.

Отмечается, что руководство клуба уже ищет ему замену. 

Напомним, Кабананга является пятикратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны". В период 2014-2018 годов он привлекался в сборную своей страны. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Мактаарал ФК КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:01
КПЛ
Не оправдал надежд? Кабананга может покинуть клуб КПЛ
Сегодня , 18:43
КПЛ
Вернется в РПЛ? Российский защитник сделал заявление о своем будущем в "Кайрате"
Сегодня , 14:44
КПЛ
"Кайрат" проведет матч с "Зенитом". Подробности
Вчера , 15:16
КПЛ
"Кайрат" сделал заявление по двум игрокам
Вчера , 12:33
КПЛ
Казахстанский клуб объявил об уходе своего лучшего бомбардира
Вчера , 07:57
КПЛ
Стали не нужны сборной. Кому из казахстанских футболистов следует сменить клуб?
13 июня, 15:30
КПЛ
"Верю, что выйдем на Евро". Самородов - о сборной Казахстана, критике Карповича и трансфере
13 июня, 14:30
КПЛ
"Конкуренция с Зуевым? Это хорошо". Самородов - о новичке сборной Казахстана и матче с Сан-Марино
12 июня, 19:31
КПЛ
Игрок сборной Казахстана получил предложение от клуба РПЛ
12 июня, 17:53
КПЛ
Появилась информация о будущем экс-защитника сборной России в "Кайрате"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»