Не оправдал надежд? Кабананга может покинуть клуб КПЛ

"Мактаарал" готов отказаться от услуг известного нападающего Жуниора Кабананги, сообщает Meta-ratings.kz.

Форвард из Демократической Республики Конго в зимнее межсезонье приходил в клуб из Туркестанской области чтобы стать главной ударной силой в атаке и звездой команды, но не оправдал надежд.

С начала сезона 34-летний Кабананга сыграл семь матчей, в которых не забил ни единого гола. Нет результативных действий у него в двух кубковых играх.

Отмечается, что руководство клуба уже ищет ему замену.

Напомним, Кабананга является пятикратным чемпионом Казахстана в составе "Астаны". В период 2014-2018 годов он привлекался в сборную своей страны.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →