Назван преемник Карповича в "Актобе"

Казахстанский специалист Андрей Карпович официально покинул футбольный клуб "Актобе". "Красно-белых" возглавит другой тренер из чемпионата Казахстана, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, уже бывший наставник костанайского "Тобола" серб Милич Чурчич может принять "Актобе".

Чурчич проработал в "Тоболе" только один сезон. Под его руководством костанайцы финишировали на восьмом месте в казахстанской премьер-лиге, но при этом взяли Кубок страны и вышли в квалификацию Лиги Европы.

На днях совладелец "Тобола" Алимжан Калдияров заявил о прекращении сотрудничества с Чурчичем.

Что касается Карповича, то ранее проходила информация, что он продолжит тренерскую карьеру в "Елимае" (Семей), который по итогам сезона пробился в высший дивизион из первой лиги.