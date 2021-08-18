Назван новый кандидат в сборную Казахстана по футболу

Полузащитник "Тобола" Самат Жарынбетов вошел в расширенный список сборной Казахстана по футболу на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Жарынбетов стал ключевым игроком костанайской команды. В этом сезоне он провел 21 матч, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Самат выступает на позиции опорного полузащитника, также может сыграть центрального защитника и флангового полузащитника.

Жарынбетов является воспитанником экибастузского футбола. За "желто-зеленых" выступает с начала 2017 года.

Ранее сообщалось, что немецкий защитник Роберт Бауэр в ближайшее время станет обладателем казахстанского паспорта и будет выступать за национальную команду.

В сентябре подопечные Талгата Байсуфинова проведут три матча в отборочном цикле ЧМ-2022: дома против Украины (1-го числа), на выезде с Финляндией (4-го) и Боснией и Герцеговиной (7-го).

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