Назван лучший футболист месяца в чемпионате Казахстана

Профессиональная футбольная лига Казахстана по традиции провела голосование по итогам месяца. С нового сезона в голосовании по определению лучшего футболиста месяца принимают участие не только главные тренеры, но и капитаны команд, сообщает пресс-служба ПФЛК.

Каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игрокам присваивались баллы: 3 балла - за первое место, 2 балла - за второе, 1 балл - за третье. Далее баллы суммировались.

По итогам мая лучшим футболистом чемпионата стал лидер атак столичной "Астаны" Марин Томасов. После суммирования всех голосов опытный полузащитник набрал 34 балла.

Второе место в голосовании занял легионер "Кайрата" Хосе Канте, он набрал 19 баллов.

Тройку лучших замкнул полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген, у которого 16 набранных очков.

Награду Томасову перед матчем 15-го тура с "Тоболом" вручил руководитель ПФЛК Олжас Абраев.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!