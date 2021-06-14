Назван лучший футболист месяца в чемпионате Казахстана

В тройку попал и представитель национальной команды.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:05

Профессиональная футбольная лига Казахстана по традиции провела голосование по итогам месяца. С нового сезона в голосовании по определению лучшего футболиста месяца принимают участие не только главные тренеры, но и капитаны команд, сообщает пресс-служба ПФЛК.

Каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших. Далее в зависимости от мест игрокам присваивались баллы: 3 балла - за первое место, 2 балла - за второе, 1 балл - за третье. Далее баллы суммировались.

По итогам мая лучшим футболистом чемпионата стал лидер атак столичной "Астаны" Марин Томасов. После суммирования всех голосов опытный полузащитник набрал 34 балла.

Второе место в голосовании занял легионер "Кайрата" Хосе Канте, он набрал 19 баллов.

Тройку лучших замкнул полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген, у которого 16 набранных очков.

Награду Томасову перед матчем 15-го тура с "Тоболом" вручил руководитель ПФЛК Олжас Абраев.

 

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Сегодня 15:05
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