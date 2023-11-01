Насколько внимательно вы следили за КПЛ-2023? Пройдите наш тест и проверьте себя

Автор:
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:00
©ФК "Ордабасы"

Сезон КПЛ-2023 подошел к концу. Пока "Ордабасы" празднует чемпионство, "Астана" и "Актобе" довольствуются попаданием в еврокубки, а "Аксу", Каспий" и "Окжетпес" прощаются с высшим дивизионом, мы предлагаем вам пройти тест по завершившемуся первенству.

Посмотрим, насколько внимательно вы следили за матчами премьер-лиги в этом году. Предупредим сразу, будет непросто:

(function(d, o) { if (d.getElementById(o.id)) return; var s = d.createElement('script'); s.id = o.id; s.async = true; s.type = 'text/javascript'; s.src = 'https://madte.st/sdk-v2.js'; s.onload = function (){ new Madtest(o); }; d.head.appendChild(s); })(document, {"testId":"tlKmqMS4"});

Результатами делитесь в комментариях 😊

Стали известны все участники КПЛ-2024

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Футбол КПЛ Казахстан

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