Насколько внимательно вы следили за КПЛ-2023? Пройдите наш тест и проверьте себя

Автор: Димаш Тулегенов

Сезон КПЛ-2023 подошел к концу. Пока "Ордабасы" празднует чемпионство, "Астана" и "Актобе" довольствуются попаданием в еврокубки, а "Аксу", Каспий" и "Окжетпес" прощаются с высшим дивизионом, мы предлагаем вам пройти тест по завершившемуся первенству.

Посмотрим, насколько внимательно вы следили за матчами премьер-лиги в этом году. Предупредим сразу, будет непросто:

(function(d, o) { if (d.getElementById(o.id)) return; var s = d.createElement('script'); s.id = o.id; s.async = true; s.type = 'text/javascript'; s.src = 'https://madte.st/sdk-v2.js'; s.onload = function (){ new Madtest(o); }; d.head.appendChild(s); })(document, {"testId":"tlKmqMS4"});

Результатами делитесь в комментариях 😊

Стали известны все участники КПЛ-2024