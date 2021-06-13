"Наши усилия вознаграждены". Принесший "Ордабасы" долгожданную победу Жоао Пауло - о матче КПЛ

Нападающий "Ордабасы" Жоао Пауло прокомментировал победу над уральским "Акжайыком" в 15-м туре КПЛ.

Именно его гол позволил шымкентскому клубу выиграть впервые за шесть матчей. Футболист отметил, что результат был заслуженным.

"Игра прошла хорошо, но были некоторые сложности в первом тайме. Немного сложно было приспособиться к высокому газону, мы привыкли играть в комбинационный футбол, играя через пас, однако на этом газоне это было сложно сделать.

Рад, что все наши усилия были вознаграждены, и нам удалось вырвать победу в дополнительное время. Это заслуженная победа и я надеюсь, что после этого матча мы удержим победный настрой. Хочу поздравить всех наших болельщиков с долгожданной победой", - цитирует Пауло сайт "Ордабасы".

После 15-ти туров "Ордабасы" идет на шестом месте и имеет игру в запасе. С положением команд можно ознакомиться здесь.

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