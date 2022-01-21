Нападающий сборной Казахстана отправился на сбор клуба КПЛ

Форвард сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек отправился на просмотр в "Аксу", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что ​павлодарская команда уже приступила к первым зарубежным сборам в Турции. Среди игроков присутствует 30-летний Турысбек, привлекавшийся в национальную команду с 2017 года.

"Аксу" может стать для него десятым клубом. Последний раз Турысбек выходил на поле в мае прошлого года. За "Жетысу" всего сыграл восемь матчей и забил два мяча.

Напомним, что "Аксу" c первого места вышел в КПЛ, куда также пробился "Махтаарал". Между тем в первую лигу отправились "Кайсар" и "Жетысу". В межсезонье павлодарцы выбрали нового главного тренера.