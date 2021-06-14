Находящийся без клуба Дмитрий Шомко посетил матч за лидерство в КПЛ

Экс-защитник "Астаны" Дмитрий Шомко посетил матч 15-го тура премьер-лиги, в котором столичный клуб принимал "Тобол", сообщает KazFootball.kz.

Напомним, что встреча прошла в Нур-Султане и завершилась ничьей - 1:1. "Астана" идет на первом месте КПЛ, а "Тобол" - на втором.

В перерыве матча Шомко попал в объектив телекамеры. Компанию ему в вип-ложе "Астана Арены" составил бывший администратор столичной команды Вячеслав Бегунов.

На сегодняшний день защитник находится без клуба. Он покинул волгоградский "Ротор", вылетевший из российской премьер-лиги, из-за истечения срока контракта. С 30 июня он станет свободным агентом.

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