Надежный и горит желанием играть. Почему Бекбаев может усилить большинство клубов КПЛ

Казахстанский вратарь Алмат Бекбаев в текущее межсезонье остается без клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему участники КПЛ должны обратить внимание на него и почему он все еще способен выступать на серьезном уровне.

В предыдущем сезоне голкипер выступал в "Жетысу", в котором этой зимой происходит перестройка состава из-за сокращения бюджета. Почти всем игрокам основы пришлось подыскивать себе новые команды.

В возрасте Бекбаева, которому летом исполнится 37 лет, затруднительно сходу подыскать себе клуб в премьер-лиге.

Впрочем, рано списывать экс-голкипера "Жетысу", "Иртыша", "Ордабасы", "Актобе", "Тобола", "Акжайыка" и "Кайсара".

В прошлом году Бекбаев конкурировал в талдыкорганском клубе с Андреем Шабановым. Оба провели почти равное количество матчей: Шабанов - 11, Бекбаев - десять. При этом Шабанов пропустил 18 мячей, тогда как Бекбаев оказался надежнее - десять пропущенных голов. Он, как и Шабанов, провел "на ноль" четыре игры.

Во встрече 15-го тура с "Кайсаром" голкипер "Жетысу" сыграл важную роль в победе. При счете 1:1 Бекбаев отразил пенальти. В итоге семиреченцы отпраздновали успех - 3:1.

Бекбаев вполне может усилить многие клубы КПЛ и выступать на серьезном уровне не один сезон. Для вратарей, в отличие от полевых игроков, вопрос возраста стоит не так критично. Это подтверждается игрой 39-летнего Александра Мокина и 38-летнего Ненада Эрича, до последнего времени защищавшего цвета "Астаны". Бывший голкипер "Жетысу" как минимум не уступает своим коллегам и по-прежнему способен конкурировать за место в воротах в большинстве клубов премьер-лиги.

Напомним, что "Жетысу" занял шестое место в КПЛ-2020. Бекбаев играл не только в чемпионате Казахстана, но и в Узбекистане за "Андижан".