На казахстанский клуб наложен трансферный бан

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:03
©instagram.com/caspiy_fc

На футбольный клуб "Каспий" наложен трансферный бан. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что актаусцам сильно повезло, что бан прилетел после закрытия периода дозаявок.

"Каспию" запрещено регистрировать новичков из-за долгов по зарплате перед футболистами, уже покинувшими клуб. Пока неизвестно, за какую задолженность (и перед кем) на клуб наложили столь суровое решение, но долгов у него предостаточно. И когда они начнут выплачиваться - неизвестно.

Напомним, что "Каспий" располагается на последнем, 14-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков в 20 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде с кокшетауским "Окжетпесом" 26 августа.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32
6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Каспий КПЛ

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