"На игроков обеих команд просто наплевали". Тихонов жестко высказался о поле в матче против дебютанта КПЛ и травмах в "Астане"

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал матч первого тура чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021 против "Турана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Туркестане и завершилась со счетом 2:2. При этом само поле было не в лучших условиях для игры после дождя.

– Это очень сложно назвать футболом! Все видели, на каком поле пришлось играть! Перед матчем мы просили о переносе, но нам не пошли навстречу! Я понимаю, что для кого-то устроили праздник, но на таком поле нельзя играть в футбол. Мы живем в XXI веке, стоят новые стадионы, а при дожде поле просто покрывается лужами. В таких условиях ни о каком футболе не может быть и речи. Только "бей-беги", никакой комбинационной игры. Мы не смогли сыграть на тех сильных сторонах, которые у нас есть, потому что мяч просто не катился, а застревал в лужах.

– На таком поле очень высок риск получить травмы. Сумели ли футболисты избежать повреждений?

– У нас есть несколько травм. Но повторюсь, это не футбол, а издевательство над футболистами, сегодня на игроков обеих команд просто наплевали. Понятно, что зрителям смешно, когда при минус 2 люди падают в лужах, но тем, кто принимает решение играть в такую погоду, нужно задуматься. Жалко, этот матч не был показан по телевидению, а лишь в интернете, больше бы людей смогли посмеяться.