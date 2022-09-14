"Мы заслуженно выиграли". Тренер "Тобола" рассказал о победе над "Астаной"

Наставник костанайского "Тобола" Милан Миланович прокомментировал победу над "Астаной" в 20-м туре КПЛ. Для его команды это важные три очка, которые вернули коллектив в чемпионскую гонку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Центральный матч тура завершился выездной победой "Тобола" со счетом 1:2.

- Добрый вечер! Я думаю, что мы хорошо сыграли и заслуженно выиграли. Хорошо держали мяч, пару хороших проникающих пасов. Мы заслуженно выиграли.

- В прошлом матче Ваша команда уступила дома "Атырау", и казалось, что "Астана" будет фаворитом. Как Вам удалось изменить игру команды?

- У нас хорошая команда, качественная. У нас был один черный день, но у команды было чувство, что нужно себя хорошо показать сегодня в столице.

- Как Вам сегодня игра вратаря Тимура Акмурзина?

- Сегодня он хорошо стоял в воротах, вытащил пенальти и сделал несколько хороших сейвов. Он был хорош.

- Как здоровье Зорана Тошича?

- Он получил удар по голеностопу. Думаю, через три-четыре дня он будет в строю.

После этой победы в активе "Тобола" стало 35 баллов, а отставание от "Астаны" сократилось до двух очков.

Что касается "Астаны", то клуб с 37 очками упустил возможность опередить "Актобе", который по-прежнему идет на первом месте.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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