"Мы заслуженно выиграли". Тренер "Тобола" рассказал о победе над "Астаной"

Наставник костанайского "Тобола" Милан Миланович прокомментировал победу над "Астаной" в 20-м туре КПЛ. Для его команды это важные три очка, которые вернули коллектив в чемпионскую гонку, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Центральный матч тура завершился выездной победой "Тобола" со счетом 1:2.
- Добрый вечер! Я думаю, что мы хорошо сыграли и заслуженно выиграли. Хорошо держали мяч, пару хороших проникающих пасов. Мы заслуженно выиграли.
- В прошлом матче Ваша команда уступила дома "Атырау", и казалось, что "Астана" будет фаворитом. Как Вам удалось изменить игру команды?
- У нас хорошая команда, качественная. У нас был один черный день, но у команды было чувство, что нужно себя хорошо показать сегодня в столице.
- Как Вам сегодня игра вратаря Тимура Акмурзина?
- Сегодня он хорошо стоял в воротах, вытащил пенальти и сделал несколько хороших сейвов. Он был хорош.
- Как здоровье Зорана Тошича?
- Он получил удар по голеностопу. Думаю, через три-четыре дня он будет в строю.
После этой победы в активе "Тобола" стало 35 баллов, а отставание от "Астаны" сократилось до двух очков.
Что касается "Астаны", то клуб с 37 очками упустил возможность опередить "Актобе", который по-прежнему идет на первом месте.
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