"Мы творим историю". Карпович высказался о настрое "Актобе" после разгромной победы в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:05
©ФК "Актобе"

Главный тренер ФК "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал разгромную победу над "Каспием" со счетом 4:0 в 22-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Благодаря победе, "Актобе", лидирующий в таблице, набрал 45 очков и на семь баллов обходит "Астану" и "Тобол". У "Каспия" 29 очков и седьмое место.

"Хотелось реабилитироваться в глазах болельщиков после обидного поражения в Уральске. Хотел бы поздравить и поблагодарить ребят за то, что они классно отработали. Несмотря на тяжелое поле, провели качественный матч. Нужно отметить настрой, который был после поражения. Мы двигаемся дальше. В таком настроении мы будем готовиться к следующему матчу против "Тобола". Пришла информация, что будем играть в манеже - на синтетике. Это дискомфортно, но ничего страшного. У нас осталось четыре матча. Мы делаем определенную историю", - отметил Карпович.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 21 5 9 7 20-26 24
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Каспий

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