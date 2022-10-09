"Мы творим историю". Карпович высказался о настрое "Актобе" после разгромной победы в КПЛ

Главный тренер ФК "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал разгромную победу над "Каспием" со счетом 4:0 в 22-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Благодаря победе, "Актобе", лидирующий в таблице, набрал 45 очков и на семь баллов обходит "Астану" и "Тобол". У "Каспия" 29 очков и седьмое место.
"Хотелось реабилитироваться в глазах болельщиков после обидного поражения в Уральске. Хотел бы поздравить и поблагодарить ребят за то, что они классно отработали. Несмотря на тяжелое поле, провели качественный матч. Нужно отметить настрой, который был после поражения. Мы двигаемся дальше. В таком настроении мы будем готовиться к следующему матчу против "Тобола". Пришла информация, что будем играть в манеже - на синтетике. Это дискомфортно, но ничего страшного. У нас осталось четыре матча. Мы делаем определенную историю", - отметил Карпович.