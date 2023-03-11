"Мяч сам залетел в ворота". Сейдахмет прокомментировал эффектный гол в матче "Аксу" - "Кайрат"

В своем интервью клубной пресс-службе полузащитник "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет прокомментировал выездной матч второго тура КПЛ-2023, в котором его команда победила "Аксу" со счетом 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сейдахмет отметившийся в этой встрече эффектным голом, рассказал, кому команда посвятила победу.

- Еркош, с победой! Твои комментарии по игре.

- Спасибо! Игра была очень интересной. Очень рады этой победе. Посвящаем эту победу нашим болельщикам. Приложим все усилия, чтобы побеждать и в следующих матчах.

- Что сказал тебе тренерский штаб перед выходом на поле?

- Когда я выходил на замену, тренер сказал мне, что нужно забить гол и играть с головой. Считаю, что выполнил тренерскую установку.

- Ты забил красивый гол. Как принял решение нанести удар с такой дистанции?

- В мыслях ничего такого не было. В момент, когда получил передачу от Антона Крачковского, впереди не было открытых партнеров. Поэтому решил пробить сам. По воле Всевышнего, мяч сам залетел в ворота.

- Ты давно не забивал с игры. Как этот гол поможет тебе психологически?

- Я очень хорошо готовился к этому сезону. На учебно-тренировочных сборах мне удалось забить шесть мячей, и это принесло свои плоды. Свой первый гол забил уже во втором туре. Считаю, что в этом году покажу хороший результат.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 2 2 0 0 7-2 6 2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6 3 Астана 2 2 0 0 4-1 6 4 Тобол 2 2 0 0 4-1 6 5 Кызылжар 2 2 0 0 2-0 6 6 Кайрат 2 1 1 0 5-3 4 7 Атырау 2 1 1 0 4-3 4 8 Окжетпес 2 1 0 1 2-5 3 9 Кайсар 2 0 0 2 1-3 0 10 Мактаарал 2 0 0 2 0-2 0 11 Каспий 2 0 0 2 1-4 0 12 Жетысу 2 0 0 2 0-3 0 13 Шахтер 2 0 0 2 2-6 0 14 Аксу Пв 2 0 0 2 2-6 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →