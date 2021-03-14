Мокин и Тагыберген получили награды за прошлый сезон КПЛ

Футболисты "Тобола" Александр Мокин и Асхат Тагыберген получили награды за успех в прошлом сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана, сообщается на сайте костанайского клуба.

Свои трофеи игроки получили перед стартовым матчем КПЛ-2021. Мокину была вручена награда как лучшему вратарю прошлого года по версии болельщиков. Также фанаты признали лучшим гол в исполнении нынешнего новичка "желто-зеленых" Асхата Тагыбергена, который, кстати, он в прошлом году забил в ворота костанайцев.

Напомним, "Тобол" в КПЛ-2020 занял второе место. Перед стартом нового сезона он стал победителем Суперкубка Казахстана, сначала обыграв "Кайрат", а затем "Астану". А в стартовом матче нового чемпионата набрал три очка.

Фото: ФК "Тобол"©