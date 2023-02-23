Многомиллионные легионеры: 5 самых дорогих новичков казахстанского футбола

В чемпионате Казахстана появилось несколько дорогостоящих легионеров, и они потенциально могут стать звездами будущего сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о миллионных новобранцах в "Астане" и "Ордабасы" , а также о новом лидере "Каспия".

Заметим, что ниже указана рыночная стоимость игроков по данным transfermarkt. Среди них исключительно те футболисты, которые впервые сыграют в чемпионате Казахстана.

Дембо Дарбо, 2,5 миллиона евро, "Астана"

Для защиты чемпионского титула КПЛ и возвращения еврокубков в столицу "Астана" подписала форварда сборной Гамбии Дембо Дарбо. Сейчас 24-летний нападающий является самым дорогим игроком во всем чемпионате Казахстана. Оправдает ли Дарбо свой ценник и сможет ли он стать новым Патриком Твумаси для "Астаны" - узнаем совсем скоро.

Бобур Абдухоликов, 1 миллион евро, "Ордабасы"

В масштабной трансферной кампании "Ордабасы" подписание Абдухоликова выглядит даже более статусным, чем Бауыржана Исламхана. Все-таки в лиге давно не появлялось нападающего, который приходил со званием лучшего бомбардира зарубежного чемпионата (пусть и белорусского). Игрок сборной Узбекистана способен преобразовать весь креативный потенциал "Ордабасы" в бесчисленное количество голов.

Фабьен Урега, 450 тысяч евро, "Астана"

И еще один серьезный актив "Астаны" в атаке. Урега сверкнул за "Жальгирис" в еврокубках и располагает опытом игры во французской Лиге 2. По информации литовских СМИ, "Астана" даже заплатила за переход вингера, правда, цена вышла ниже той рыночной, а именно 150 тысяч евро.

Вилюс Арманавичюс, 450 тысяч евро, "Каспий"

Еще один крайне интересный игрок, пришедший из чемпионата Литвы. Амбиции "Каспия" в этом году рассчитаны на попадание в еврокубки. Чтобы решать такие задачи, клуб из Актау активно поработал на рынке и значительно усилил среднюю линию. Арманавичюс может стать открытием нового сезона КПЛ и раскрыться в качестве ключевого игрока в построениях Кахабера Цхададзе.

Мамаду Мбодж, 450 тысяч евро, "Ордабасы"

Защитник из Сенегала провел пару лет в сербской "Црвене Звезде", брал титулы в Литве и Азербайджане, а также сыграл 28 матчей в еврокубках. Исходя из такого бэкграунда, можно предположить, что именно Мбодж станет ведущим защитником в тройке центрбеков, даже несмотря на присутствие таких игроков, как Сергей Малый и Темирлан Ерланов.