Минус Вагнер и Канте. С кем расстанется "Кайрат" после сокращения бюджета?

Накануне появилась информация о сокращении бюджета "Кайрата". По неофициальным данным, он должен сократиться на 40 процентов. Корреспондент Vesti.kz размышляет, что в таком случае ожидает алматинский клуб.

Отметим, что в 2020 году бюджет "желто-черных" составил 4,9 миллиарда тенге. 800 миллионов из этой суммы было выделено городским акиматом и уходило на нужды академии. Даже исходя из прошлогодней общей суммы на команду, можно предположить, что алматинцы получат на сезон 2,94 миллиарда, 800 миллионов из которых должны пойти на подготовку воспитанников.

Отметим, бюджет чемпиона КПЛ-2021 - костанайского "Тобола" - в этом году составил 2,25 миллиарда тенге, что не помешало клубу решить высокие задачи.

Если с алматинским клубом случится именно этот сценарий, то, безусловно, он будет вынужден пойти на оптимизацию расходов. И в первую очередь дело коснется сокращения зарплатной ведомости. Видимо, придется пересматривать личные условия многих топовых игроков. Главным образом речь идет о таких звездах, как Вагнер Лав или Яцек Гуральски. Причем, договор с бразильцем, может, не придется продлевать. Его соглашение с командой истекает в конце года. Контракт с Гуральски действует до 2023 года.

Кроме того, появилась информация об интересе к Хосе Канте со стороны болгарского ЦСКА, а также азербайджанских клубов "Нефтчи" и "Карабах". В матчах с последними он отличился дважды. Вероятно, данные новости небеспочвенны и алматинцы готовы расстаться со своим лучшим легионером. Возможный уход гвинейца стал бы потерей не только для "желто-черных", но для всей КПЛ. Однако трехкратные чемпионы Казахстана могли бы порядочно разгрузить зарплатную ведомость и заработать на трансфере Канте.

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Если все произойдет по этому сценарию, Курбану Бедыеву придется обойтись имеющимися ресурсами и не рассчитывать на серьезное усиление. Здесь и будет возможность у селекционеров проявить свой талант, отследив добротных игроков с целью их приглашения в команду.

Пока "желто-черные" продолжают сезон. Впереди у них ответный матч 1/2 финала Кубка Казахстана с "Астаной". Игра пройдет 20 ноября в Алматы. Скорее всего, подопечные Бердыева, обыгравшие столичных в первой встрече (3:0), не познают проблем с выходом в финал, который будет сыгран 28 ноября.

В групповой стадии Лиги конференций "Кайрату" осталось провести две встречи. 25 ноября алматинцы примут швейцарский "Базель", а в ночь с 9 на 10 декабря проведут в гостях поединок против кипрской "Омонии". В этом турнире "желто-черные" утратили шансы на выход из группы.