Шанс для Бердыева. Появилась информация о бюджете "Кайрата" на сезон-2022

Появилась информация о бюджете алматинского "Кайрата" на новый сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", бюджет ФК "Кайрат" в сезоне-2022 очень прилично сократится - на 40 процентов. Однако достоверного подтверждения этим данным пока нет.

"Но если это соответствует действительности, то вот он - шанс для Курбана Бердыева проявить все свое тренерское мастерство и слепить конфетку из... того, что есть под рукой, без радикального усиления.

Правда, нет еще полной ясности относительно того, останется ли сам Курбан Бекиевич в "Кайрате", - пишет источник.

Больше миллиона евро? Сколько на самом деле зарабатывает Вагнер Лав в "Кайрате"

Напомним, по итогам сезона-2021 "Кайрат" сложил полномочия чемпиона, став бронзовым призером КПЛ-2021.