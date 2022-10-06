Возвращение Григория Бабаяна в "Астану" знаменует этап строительства новой команды и глобальные изменения в составе практически неминуемы. Корреспондент Vesti.kz предположил, кто из нынешних игроков может покинуть столичный клуб зимой.

В недавнем интервью Григорий Константинович не стал говорить, какие позиции нуждаются в усилении и это абсолютно нормально на данном отрезке сезона. Назвав фамилии, он бы дестабилизировал обстановку и демотивировал игроков на финише сезоне, в котором идет борьба за титул. К тому же, это шанс для игроков, показать, что они необходимы новому тренеру.

В целом, достаточно сложно сказать, у кого из футболистов сейчас фундаментально крепкие позиции в клубе. Даже лидеры по разным обстоятельствам могут покинуть столицу. Мы прикинем список из тех, чей уход сейчас выглядят наиболее вероятным.

Если начинать с обороны, то почти наверняка будет обновление во вратарской линии. Марко Милошевич был креатурой прежнего тренера и руководства, да и когда вратарь занимает легионерскую позицию, это тоже не очень хорошо.

Скорее всего Бабаян будет искать и новую пару центрдефов. Бескоровайный, Рахманов и Поляков вряд ли соответствуют идеальным стандартам тренера. Кусяпов может остаться как запасная опция, к тому же он свой, молодой и прогрессирующий воспитанник. Не исключено, что в связи с этим усилит оборону "Астану" защитник "Тобола" Алекса Аманович. Уже пошли слухи об уходе Михаила Габышева, вместе с ним может последовать и Тимур Досмагамбетов.

В средней линии Бабаян может сохранить казахстанцев Куата и Дарабаева, но почти нет сомнений, что на эти же позиции придут легионеры для конкуренции. Очень вероятен трансфер Жереми Манзорро, есть ощущение, что новый тренерский штаб вряд ли может предложить ему ту же исключительную роль, что была у француза при Благоевиче. Эбонга котируют как в клубе, так и тренеры, но, вероятно, новый штаб будет требовать от хавбека сборной Беларуси более целостного и стремительного прогресса в игре.

В атаке предсказать перестановки сложнее всего. С одной стороны Аймбетов, Эуженио и Томасов проводят достаточно неплохой сезон. Но в другой плоскости все выглядит иначе, ведь у хорвата заканчивается очень весомый в финансовом плане контракт, Педро не проявил себя на уровне еврокубков, а форвард сборной Казахстана не оставляет надежд попробовать себя за рубежом. Рискнем сделать прогноз, что Томасов даже несмотря на хорошие отношения с Бабаяном, все-таки покинет "Астану". А вот Аймбетов и Педро вполне могут остаться. Лебон и молодые казахстанцы в лице Прокопенко и Басманова вероятно уйдут или будут отданы в аренду.

Среди возможных новичков в атаку на внутреннем рынке "Астана" уже активно изучает варианты приглашения Эльхана Астанова и Андрия Филипповича.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 21 5 9 7 20-26 24 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →