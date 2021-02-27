Атакующий игрок "Актобе" Рифат Нурмугамет продлил контракт с клубом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьере воспитанника "Кайрата" и делает вывод о том, что бывший представитель молодежной сборной Казахстана обрел свою команду.

Для 24-летнего игрока это третий клуб в профессиональной карьере. Ранее, помимо собственно "Кайрата", Нурмугамет играл в "Жетысу". Перемещения по маршруту Алматы - Талдыкорган получились у него револьверными и затянулись на три года.

В главной команде "Кайрата" дебютировал в 2014 году. А до этого перспективный футболист выступал в турнире дублеров. Правда, на взрослом уровне в первый год ему удалось появиться на поле три раза - один матч в КПЛ и два в Кубке Казахстана.

В сезонах 2015 и 2016 годов снова считанное количество раз появился на поле - совокупно три матча в Кубке страны. Конечно, молодому игроку вот так сходу выиграть конкуренцию в атаке алматинцев, где в то время солировали Жерар Гоу, Сито Риера, Исаэль и пришедший в "Кайрат" реанимировать свою карьеру Андрей Аршавин, было крайне непросто.

Поэтому в начале 2017 года молодой футболист был отдан в аренду "Жетысу". Цвета талдыкорганского клуба защищал на протяжении двух сезонов - 2017 и 2018. За это время во всех турнирах Нурмугамет провел 34 матча и забил пять мячей.

Перед сезоном-2019 получил шанс закрепиться в "Кайрате". Но уже в середине года вновь был отдан в аренду семиреченцам. За алматинскую команду он провел один поединок в КПЛ, забив гол в ворота "Тараза" в стартовом туре чемпионата.

Дальше у него дело не пошло - Нурмугамет утешился шестью встречами за "Кайрат-Жастар" в первой лиге.

В "Жетысу" также не блистал - всего одна игра в КПЛ-2019.

В начале 2020-го вновь присоединился к "Кайрату" и даже съездил на сборы с алматинцами. Но перед самым началом чемпионата перешел в "Актобе".

В первой лиге сезона-2020 экс-"кайратовец" провел 12 встреч, забил два гола и сделал один ассист. Вместе с "Актобе" стал победителем своей конференции и вышел в КПЛ.

Продление контракта с "красно-белыми" можно расценивать как то, что Нурмугамет наконец-то нашел свой клуб. В отличие от попыток закрепиться в "Кайрате", когда он, пребывая в глубоком запасе, отдавался в аренду, в "Актобе", футболист провел полноценный сезон и в КПЛ-2021 будет бороться за место в основе одного из самых интересных коллективов с точки зрения подбора игроков.

Фото: ФК "Жетысу"©