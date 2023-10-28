Матчи заключительного тура чемпионата Казахстана пройдут без зрителей

В Казахстане объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим на шахте имени Костенко в Караганде, передают Vesti.kz.
В этот день запланированы шесть матчей 26-го тура чемпионата Казахстана, все они пройдут без зрителей. Об этом информирует в своем телеграм-канале бывший спортивный директор "Актобе" Асхат Калжанов. Также решением ПФЛК все матчи начнутся с минуты молчания.
В заключительном туре КПЛ пройдут следующие встречи: "Кызыл-Жар" - "Кайсар", "Атырау" - "Кайрат", "Аксу" - "Тобол", "Каспий" - "Ордабасы", "Шахтер" - "Астана" и "Актобе" - "Жетысу".
Отметим, что чемпионом Казахстана в этом сезоне досрочно стал "Ордабасы". "Каспий" и "Аксу" вылетели в первую лигу, третья команда, которая покинет высший дивизион будет определена, завтра, 29 октября.