Мастер дальних ударов. Тагыберген - самый результативный казахстанский опорник в новой истории

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген в прошедшем туре принес победу "Тоболу" в матче с "Тураном" (3:0), отметившись двумя роскошными ударами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главном скилле опытного хавбека и его результативности.

Удары Тагыбергена всегда были отличительной чертой в его игре. Асхат уже на старте карьеры не стеснялся бить издали и впоследствии развил это качество. Из 11 сезонов в КПЛ полузащитник лишь в один год (в 2013-м) ни разу не забивал в чемпионате.

На данный момент самым продуктивным по части голов у хавбека был период в родном "Кайсаре". Частенько именно его голы обеспечивали середняку КПЛ важные победы.

С 2018 года результативность Асхата не падает ниже четырех голов за сезон, в КПЛ-2022 у него пока три гола в четырех матчах, но почти нет сомнений, что он достигнет минимальной планки, а возможно, даже перебьет свой рекорд (в 2018 году Тагыберген забил пять мячей за "Кайсар").

Тагыберген трижды пробовал себя в больших казахстанских клубах, но если в "Актобе" и "Астане" его роль была скорее вспомогательной, то вот в "Тоболе" он вырос в настоящего лидера.

Пару раз казахстанский полузащитник удивлял соперников и в еврокубковых матчах. Вот его голы "Гандзасару" и "Хайдуку".

Среди центральных полузащитников сборной Казахстана Тагыберген самый результативный в последнее десятилетие. На его счету 28 голов, среди его конкурентов: Аслан Дарабаев - 26, Айбол Абикен - 11, Думан Нарзилдаев - 7, Исламбек Куат - 7, Юрий Перцух - 7.

Пока единственный пробел в карьере Тагыбергена по части голов - это сборная Казахстана. За нее хавбек еще не забивал, хотя не исключено, что это будет исправлено в ближайшее время, ведь тренерский штаб во главе с Андреем Карповичем только поддерживает его в этом плане.

"Я считаю, что дальние удары - одна из моих сильных сторон. Это знают и наши тренеры. Они обязательно мне говорят, чтобы я пробивал издали", - заявил игрок после недавних матчей с Молдовой.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10 2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10 3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7 6 Астана 4 2 0 2 4-4 6 7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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