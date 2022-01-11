Защитник "Астаны" Марк Гурман согласовал условия перехода в "Кызыл-Жар", сообщает Meta-ratings.kz.

Футболист, которому в феврале исполнится 33 года, покинул "Астану" и решил продолжить свою карьеру в Петропавловске.

Отмечается, что столичный клуб не рассчитывал на услуги Гурмана и намерен искать на его место другого игрока.

Свою карьеру Гурман начинал в клубах Израиля. В КПЛ дебютировал в 2010 году. Помимо "Астаны", он защищал цвета "Кайрата", "Тобола" и "Кайсара". За сборную Казахстана футболист выступал с 2011 по 2015 год. В ее составе он провел 25 матчей.