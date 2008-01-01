Марин Томасов стал лучшим ассистентом "Астаны" в сезоне-2020

Столичная команда финишировала на третьем месте.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:46

Хорватский легионер "Астаны" Марин Томасов стал лучшим футболистом столичной команды по ассистам в сезоне 2020 года, сообщает официальный сайт северян.

Отмечается, что за 22 игры Томасов отдал восемь результативных передач. С его помощью по два раза забили Тигран Барсегян и Пиерос Сотириу, по разу - Жарко Томашевич, Абзал Бейсебеков, Дорин Ротариу и Алексей Щеткин.

На втором месте по количеству ассистов идет Тигран Барсегян. Армянский полузащитник пять раз ассистировал своим партнерам. Тройку сильнейших замкнули Дмитрий Шомко и Рунар Мар Сигурьонссон, записавшие на свой счет по четыре ассиста. 

Три в своем активе имеет Макс Эбонг.

Напомним, что в КПЛ-2020 столичный клуб финишировал на третьем месте, а еврокубковый сезон начинал в Лиге чемпионов с первого отборочного раунда, уступив "Динамо-Бресту" (3:6). Во втором раунде Лиги Европы "Астана" уже проиграла черногорской "Будучности" (0:1).

Метки:
Футбол Астана ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:46
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