Марин Томасов стал лучшим ассистентом "Астаны" в сезоне-2020

Хорватский легионер "Астаны" Марин Томасов стал лучшим футболистом столичной команды по ассистам в сезоне 2020 года, сообщает официальный сайт северян.



Отмечается, что за 22 игры Томасов отдал восемь результативных передач. С его помощью по два раза забили Тигран Барсегян и Пиерос Сотириу, по разу - Жарко Томашевич, Абзал Бейсебеков, Дорин Ротариу и Алексей Щеткин.



На втором месте по количеству ассистов идет Тигран Барсегян. Армянский полузащитник пять раз ассистировал своим партнерам. Тройку сильнейших замкнули Дмитрий Шомко и Рунар Мар Сигурьонссон, записавшие на свой счет по четыре ассиста.



Три в своем активе имеет Макс Эбонг.



Напомним, что в КПЛ-2020 столичный клуб финишировал на третьем месте, а еврокубковый сезон начинал в Лиге чемпионов с первого отборочного раунда, уступив "Динамо-Бресту" (3:6). Во втором раунде Лиги Европы "Астана" уже проиграла черногорской "Будучности" (0:1).