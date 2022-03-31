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Лучший молодой футболист КПЛ заинтересовал клуб РПЛ

Лучший молодой футболист КПЛ заинтересовал клуб РПЛ
©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов попал в сферу интересов клуба российской премьер-лиги, однако трансфер не состоялся. В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок рассказал об этой ситуации.

"Есть цель - сначала попасть в РПЛ, а затем уехать дальше - в Европу. В прошлом году даже был интерес от одного клуба из РПЛ. Выходили на агента, но поскольку у меня действующий контракт, так получилось, что я остался в "Ордабасы".

Не пугает ли ситуация с изоляцией российского футбола от международного? Нет, мне кажется, у них все наладится, и все это прекратится", - заявил полузащитник. 

Напомним, Астанов был признан лучшим молодым игроком КПЛ по итогам прошлого сезона. В этом году хавбек сыграл три матча в чемпионате Казахстана и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 350 тысяч евро.

 

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2 Динамо М 22 13 4 5 41-24 43
3 ЦСКА М 22 13 3 6 32-18 42
4 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6 Локомотив М 21 9 7 5 31-25 34
7 Крылья Советов 21 9 5 7 28-23 32
8 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9 Спартак М 22 7 6 9 24-31 27
10 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11 Нижний Новгород(II) 22 6 6 10 20-32 24
12 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13 Урал 22 4 8 10 13-22 20
14 Арсенал Т 22 5 5 12 24-46 20
15 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16 Химки 22 3 9 10 19-37 18

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Премьер-лига России

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