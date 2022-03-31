Лучший молодой футболист КПЛ заинтересовал клуб РПЛ

Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов попал в сферу интересов клуба российской премьер-лиги, однако трансфер не состоялся. В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок рассказал об этой ситуации.

"Есть цель - сначала попасть в РПЛ, а затем уехать дальше - в Европу. В прошлом году даже был интерес от одного клуба из РПЛ. Выходили на агента, но поскольку у меня действующий контракт, так получилось, что я остался в "Ордабасы".

Не пугает ли ситуация с изоляцией российского футбола от международного? Нет, мне кажется, у них все наладится, и все это прекратится", - заявил полузащитник.

Напомним, Астанов был признан лучшим молодым игроком КПЛ по итогам прошлого сезона. В этом году хавбек сыграл три матча в чемпионате Казахстана и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 350 тысяч евро.