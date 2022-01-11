Бразильский нападающий Рожерио дос Сантос Алвес, известный как Шина, перешел из "Львова" в "Актобе", сообщает пресс-служба украинского клуба.

Официальный сайт "Львова" информирует, что 25-летний бразильский центрфорвард арендован казахстанской командой до 31 декабря 2022 года.

В этом сезоне Шина провел 16 матчей за "Львов", в которых отметился двумя забитыми мячами. В марте прошлого года нападающий был признан лучшим игроком месяца в УПЛ после того, как помог переиграть донецкий "Шахтер" (забил гол и отдал результативную передачу).

Добавим, что "Актобе" станет третьим клубом бразильца в профессиональной карьере - вслед "Карпатами" и "Львовом". Игрок оценивается в 300 тысяч евро.