Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Автор:

Комментарии

Лучший бомбардир Южной Америки и самый дорогой футболист сборной. Кого готов подписать "Актобе"?

Лучший бомбардир Южной Америки и самый дорогой футболист сборной. Кого готов подписать "Актобе"?
©ФК "Олвейс Рейди"

Большую селекционную работу в текущее межсезонье выполняют в "Актобе". Клуб рассматривает ряд возможностей для усиления состава, а одним из потенциальных новичков является нападающий из Доминиканской Республики Дорни Ромеро. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нем подробнее.

Информацию о возможном переходе 25-летнего нападающего в стан пятикратных чемпионов Казахстана опубликовали в Telegram-канале "Серый CARDINAL". В заявлении сообщается, что это забивной игрок.

И если изучить статистику Ромеро, то в этом можно убедиться. Поэтому "Актобе" действительно близок к тому, чтобы стать обладателем "штучного товара". Это легионер, который еще не знаком казахстанской публике. Он результативен и относительно молод. Если подписать его получится, то будет очень интересный трансфер.

Через две недели Ромеро отметит свой 26-й день рождения. Пока за всю свою карьеру он ни разу не играл за пределами Латинской Америки. Начинал свой профессиональный путь на родине, в клубе "Сибао". В сентябре 2020-го перебрался в команду "Венадос" из второго дивизиона Мексики, а следующим летом уехал покорять Боливию.

Сначала он отыграл полтора года за "Реал Санта-Крус", а затем перебрался в более амбициозный "Олвэйс Рейди". И именно в боливийском чемпионате он нашел свою игру, потому что до этого хорошей статистикой похвастаться не мог.

Сравните сами. В мексиканском "Венадосе" он не забил ни разу в 16 матчах. Да и первый сезон в боливийском "Реал Санта-Крус" не особо задался, ведь Дорни забил всего один раз в 17 встречах. Но уже в следующем году он выдал невероятный перфоманс, забив 16 мячей в 34 играх.

Так он заинтересовал "Олвэйс Рейди", где продолжил забивать много. В 46 матчах во всех турнирах он наколотил 29 голов, а еще дебютировал в одном из сильнейших клубных международных турниров - Кубке Либертадорес (аналог Лиги чемпионов в Южной Америке). Правда там "Олвэйс Рейди" потерпел два поражения и вылетел из дальнейшей борьбы.

С 25 голами в регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром боливийской лиги в 2023 году, а с 29 мячами в целом - лучшим бомбардиром всех лиг Южной Америки. Также на счету возможного новичка красно-белых 27 матчей за сборную Доминиканской Республики, в которых он забил 11 голов. В середине октября 2023-го он оформил хет-трик в домашнем матче Лиги наций против Барбадоса (5:2).

Прямо сейчас Ромеро является самым дорогостоящим игроком своей национальной команды и клуба "Олвэйс Рейди". Он оценивается в 900 тысяч евро. В нынешнем составе "Актобе" Дорни сразу же может стать самым дорогостоящим игроком клуба наряду с Максимом Самородовым, который тоже оценен в 900 тысяч евро.

В целом Ромеро выглядит интересным игроком, который способен дать результат "Актобе". Но, опять же, здесь возникает вопрос адаптации. В свое время он не прижился в Мексике, а в Боливии освоился лишь спустя полгода. Казахстан же - совсем другая страна, на абсолютно другом континенте, с совершенно другим климатом, стилем футбола и уровнем инфраструктуры. Удастся ли Ромеро быстро привести себя в порядок в новых реалиях - вопрос открытый, на который никто не сможет дать ответа раньше времени.

Отметим, что в прошлом еще ни один доминиканский игрок не выступал в чемпионате Казахстана.

В "Актобе" прибыли новички: есть кандидат в сборную Казахстана и забивной нападающий

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Актобе ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Доминиканская Республика Лига наций

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Сегодня , 13:00
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" сыграет с бывшим клубом Зайнутдинова
Сегодня , 12:02
КПЛ
©КФФ У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию. Названа причина
Сегодня , 11:46
КПЛ
©КФФ "Елимай" усилился нападающим сборной Казахстана
Сегодня , 10:51
КПЛ
©instagram.com/bhjertstrand/ "Астана" нашла новичка в Швеции
Сегодня , 08:08
КПЛ
©ФК "Реал" Мадрид Экс-игрок "Реала" близок к переходу в казахстанский клуб: он выигрывал Лигу чемпионов
Сегодня , 07:34
КПЛ
©ФК "Олвейс Рейди" Лучший бомбардир Южной Америки и самый дорогой футболист сборной. Кого готов подписать "Актобе"?
Сегодня , 07:17
КПЛ
©КФФ "Вороговский должен вернуться в Европу". Эксперт - о трансферах казахстанцев
Вчера , 23:12
КПЛ
©КФФ "Астана" подписала игрока сборной Казахстана из РПЛ - источник
Вчера , 20:35
КПЛ
©ФК "Рубин" "Есть свои нюансы". Появилась информация о потенциальных новичках "Актобе"
Вчера , 19:20
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Протеже" Аршавина не договорился с родным клубом по зарплате и ждет новые варианты
Вчера , 17:57
КПЛ
©ФК "Елимай" "Елимай" проведет товарищеский матч с клубом РПЛ
Вчера , 15:19
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" прибыли новички: есть кандидат в сборную Казахстана и забивной нападающий
Вчера , 14:21
КПЛ
©ФК "Пари НН" "Тобол" оформил трансфер новичка из РПЛ: известна сумма
Вчера , 14:04
КПЛ
©ФК "Жетысу" "Он потенциально игрок сборной". Казахстанец подпишет контракт с "Арисом" Шпилевского?
Вчера , 12:32
КПЛ
©ФК "Кайсар" В Казахстане футбольный клуб выставили на торги. Известна цена
Вчера , 09:09
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" остался без основного голкипера. А впереди Лига Европы
Вчера , 00:36
КПЛ
©ФК "Актобе" "Лучшее, что случилось со мной". Легионер "Актобе" сделал эмоциональное признание
8 января, 18:05
КПЛ
©ФК "Женис" Новичок КПЛ решил судьбу иностранного бомбардира
8 января, 14:30
КПЛ
©КФФ Почему наши футболисты не уезжают в Европу? Не помог даже взлет сборной Казахстана
8 января, 12:52
КПЛ
©CSL "Кайрат" вернет Жукова? Стала известна позиция клуба
8 января, 10:46
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Казахстанский клуб объявил об уходе сразу четырех игроков
8 января, 09:04
КПЛ
©ФК "Тобол" Обладатель Кубка Казахстана остался без клуба
8 января, 08:15
КПЛ
©instagram.com/_elmessaoudi_/ "Тобол" объявил о трансфере футболиста сборной Марокко
7 января, 19:30
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" оформила первый трансфер зимнего межсезонья
7 января, 18:00
КПЛ
©UEFA Патрик Твумаси может вернуться в КПЛ. И это не "Астана"
6 января, 21:58
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" "Кровью себе бутсы мазали". Опытный иностранец - о жизни в Казахстане
6 января, 21:34
КПЛ
©instagram.com/fkzalgiris/ Самый юный дебютант "Астаны" возобновит карьеру через два года после просмотра в Европе
6 января, 20:28
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Кандидат в сборную Казахстана вернулся в родной клуб: его хвалил Аршавин
6 января, 19:25
КПЛ
©ФК "Ахмат" Защитник сборной Казахстана перейдет из клуба РПЛ в "Астану" - подробности
6 января, 16:50
КПЛ
©instagram.com/fc_atyrau/ Клуб КПЛ принял решение по казахстанскому форварду

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus