Лучший бомбардир Кубка Казахстана вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022

Айдос Таттыбаев. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 21:14

Нападающий "Шахтера" Айдос Таттыбаев вызван на сентябрьские матчи сборной Казахстана по футболу, сообщает Meta-ratings.kz.

31-летний форвард набрал хорошую форму. За последние четыре игры он забил восемь мячей и является лучшим бомбардиром Кубка Казахстана. Именно его гол в ворота "Стяуа" на последних минутах помог "горнякам" перевести матч в дополнительное время. В серии пенальти реализовал решающий удар и помог своей команде пробиться в следующий раунд.

В раунде плей-офф Лиги конференций карагандинцам будет противостоять "Маккаби" из Тель-Авива. Первая игра пройдет 19 августа в Нур-Султане, ответная состоится через неделю в Израиле.

Отметим, в сентябре подопечные Талгата Байсуфинова проведут три матча в отборочном цикле ЧМ-2022: дома против Украины (1-го числа), на выезде с Финляндией (4-го) и Боснией и Герцеговиной (7-го).

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Метки:
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Вчера 21:14
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