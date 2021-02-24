Лучший бомбардир КПЛ помог "Ордабасы" победить лидера чемпионата Украины

Шымкентцы в прошлом сезоне не попали в тройку призеров.

Жоао Пауло. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:32

Футбольный клуб "Ордабасы" победил украинский "Агробизнес" в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба. Победный мяч забил бразильский полузащитник Жоао Пауло, который в прошлом сезоне с 12 голами стал лучшим бомбардиром КПЛ. При этом шымкентцы финишировали на пятом месте.

"Агробизнес" с 31 баллом в активе лидирует в первой украинской лиге.

Напомним, что в межсезонье главным тренером "Ордабасы" стал Александр Седнев из Беларуси. На этом посту он сменил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе.

Метки:
КПЛ Футбол Ордабасы ФК Межсезонье в КПЛ
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:32
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