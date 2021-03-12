Футбольный клуб "Ордабасы" опубликовал заявку перед стартом OLIMPBET-чемпионата Казахстана-2021, сообщают Vesti.kz.

В межсезонье у южан сменился главный тренер, коим стал Александр Седнев из Беларуси. В этой должности он заменил грузина Кахабера Цхададзе, под руководством которого команда финишировала на пятом месте в прошлом году. При этом за шымкентцев продолжит выступать лучший бомбардир предыдущего сезона бразилец Жоао Пауло (12 голов).

Состав выглядит так:

вратари: 1 Бекхан Шайзада, 42 Игорь Трофимец, 86 Владимир Плотников;

защитники: 8 Темирлан Ерланов, 13 Сагадат Турсынбай, 17 Багдат Каиров, 24 Александр Клещенко, 27 Тимур Досмагамбетов, 28 Аслудин Хаджиев, 29 Пабло Фонтанелло, 87 Александр Симчевич;

полузащитники: 10 Мирзад Механович, 11 Рубен Бриджидо, 14 Самат Шамши, 18 Багдат Жиенбай, 20 Эльхан Астанов, 22 Абдуллай Диакате, 23 Чиди Осучукву;

нападающие: 9 Тохтар Жангылышбай, 19 Мадижан Айтбаев, 37 Жоао Пауло, 91 Сергей Хижниченко.

Напомним, что чемпионат стартует 13 марта, но "Ордабасы" сыграет на следующий день дома с "Кызыл-Жар СК".