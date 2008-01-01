Лучший бомбардир КПЛ-2019 намекнул на уход из "Кайрата"

Форвард уже получил предложение.

Адеринсола Эсеола. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:52

Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола опубликовал в соцсетях пост, которым, возможно, намекнул на свой уход из алматинского клуба.

"Спасибо друзьям! Лучший подарок", - подписал футболист фотографию своеобразной "стены славы" с наградами, на которой изображен коллаж с его игровой майкой.

Ранее сообщалось, что Эсеола получил предложение из Китая. В минувшем сезоне 29-летний форвард потерял место в основном составе.

В казахстанской премьер-лиге сезона-2020 Эсеола провел 17 матчей и забил два гола. Для сравнения, в прошлом сезоне он забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

По итогам КПЛ-2020 "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:52
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