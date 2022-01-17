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От лидера до середняка? Почему трансферы "Астаны" вызывают вопросы

От лидера до середняка? Почему трансферы "Астаны" вызывают вопросы
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Состав "Астаны" в зимнее межсезонье значительно меняется, и пока сложно сказать, что новички однозначно усилят команду. Корреспондент Vesti.kz проанализировал трансферы столичного клуба. 

Касательно селекции "Астаны" есть очевидные составляющие, которые влияют на процесс - это бюджет и выбор тренерского штаба под его стиль игры. 

Начнем с вратарской позиции. Дмитрий Непогодов ушел, вместо него взяли серба Марко Милошевича. В целом понятная рокировка - Милошевич неплохо проявил себя в "Каспии", он знает требования Срджана Благоевича, и тренеру нужен был вратарь, умеющий качественно играть низом, через средний и короткий пас. 

Дальше оборона. "Астана" подписала Елдоса Ахметова. Защитник провел полноценный, но в то же время точно не прорывной сезон в "Таразе". При этом утверждалось, что переход Ахметова состоялся без согласования с Благоевичем, хотя в руководстве это опровергают. "Астана" могла бы побороться за более молодого и перспективного центрбека Алибека Касыма, но в итоге предпочла капитана "Тараза". 

Из этой же линии клуб расстался с Жарко Томашевичем, но взял белорусского дефа Артема Рахманова. На бумаге - это крайне сомнительный размен. Да, тут может влиять экономический фактор, но в то же время вопрос качества. 

От лидера до середняка? Почему трансферы "Астаны" вызывают вопросы. Фото 1

То же самое касается выбора центрального полузащитника. При всем уважении к Аслану Дарабаеву более предпочтительным тут выглядела кандидатура Асхата Тагыбергена. Но столичный клуб вновь пошел по более легкому пути.

Левый латераль Брайан Гарсия - это опять же новичок, который подходит под модель Благоевича. Вероятно, тут выбор стоял между бразильцем и Максатом Тайкеновым, ставку сделали на Брайана - по статистике он провел более продуктивный и яркий сезон в КПЛ-2021. 

Пока в трансферах "Астаны" есть две тенденции - новички старше 30 лет (либо уже рядом с этой возрастной планкой) и все они пришли из средних клубов. 

Со своей стороны генеральный директор "Астаны" Тастанбек Есентаев утверждал, что хочет подписать шесть игроков сборной Казахстана. Интересно, попадают ли под эту категорию Ахметов и Дарабаев. 

В общем, трансферная кампания "Астаны" не внушает доверия. Теоретически, примерно такой же подбор игроков мог быть в "Каспии", где ранее работал Благоевич. Но ведь "Астана" все-таки не "Каспий", пока это две разные величины. А если клуб хочет построить более свежую и прогрессирующую команду, то почему нет среди трансферов действительно молодых и талантливых игроков?

От лидера до середняка? Почему трансферы "Астаны" вызывают вопросы. Фото 2

Не зря уже сейчас раздаются слухи, что комплектование "Астаны" не впечатляет лидера команды Марина Томасова. Да, есть обстоятельства по бюджету, но тогда логичнее строить команду на перспективу, а не на один сезон, под определенного тренера.

Напомним, в минувшем сезоне "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021, уступив чемпионство "Тоболу".

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Метки:
Астана ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы Сборная РК по футболу

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