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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Лидер КПЛ объявил о трансфере аргентинца с опытом игры в Лиге Европы

Лидер КПЛ объявил о трансфере аргентинца с опытом игры в Лиге Европы
©ФК "Шпорт"

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о переходе аргентинского полузащитника Пабло Подио, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, 33-летний хавбек уже выступал за петропавловский клуб, из которого ушел по итогам сезона-2022. В составе "Кызыл-Жара" за три сезона он провел 74 матча, забил два гола и отдал девять голевых передач.

В составе "Кызыл-Жара" Подио призван заменить Рафаэля Сабино дос Сантоса, который получил серьезную травму. В этом сезоне бразилец сыграл четыре матча в КПЛ-2023, в которых забил один гол. Петропавловцы уже отзаявили Рафаэля.

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Напомним, "Кызыл-Жар" лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 19 очков в семи играх.

Пабло Подио начинал свою профессиональную карьеру у себя на родине в клубе "Плайоса". В 2008 году перебрался в Европу, играл за словацкий "Шпорт" и чешский "Фастав", в составе которого принял участие в матчах квалификационного раунда Лиги Европы. Также в 2018 году защищал цвета азербайджанского "Кешля" и павлодарского "Иртыша".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Метки:
Кызыл-Жар СК Футбольные трансферы КПЛ

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