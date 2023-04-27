Лидер КПЛ объявил о трансфере аргентинца с опытом игры в Лиге Европы

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о переходе аргентинского полузащитника Пабло Подио, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, 33-летний хавбек уже выступал за петропавловский клуб, из которого ушел по итогам сезона-2022. В составе "Кызыл-Жара" за три сезона он провел 74 матча, забил два гола и отдал девять голевых передач.
В составе "Кызыл-Жара" Подио призван заменить Рафаэля Сабино дос Сантоса, который получил серьезную травму. В этом сезоне бразилец сыграл четыре матча в КПЛ-2023, в которых забил один гол. Петропавловцы уже отзаявили Рафаэля.
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Напомним, "Кызыл-Жар" лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 19 очков в семи играх.
Пабло Подио начинал свою профессиональную карьеру у себя на родине в клубе "Плайоса". В 2008 году перебрался в Европу, играл за словацкий "Шпорт" и чешский "Фастав", в составе которого принял участие в матчах квалификационного раунда Лиги Европы. Также в 2018 году защищал цвета азербайджанского "Кешля" и павлодарского "Иртыша".
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