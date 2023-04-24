Лидер КПЛ внес изменения в состав после первой потери очков

Петропавловский "Кызыл-Жар" внес изменения в заявку на нынешний сезон, сообщают Vesti.kz. В частности, клуб отзаявил полузащитника Рафаэля Сабино дос Сантоса.
В этом сезоне бразилец сыграл четыре матча в КПЛ-2023, в которых забил один гол, однако затем получил серьезную травму.
Ему на смену был призван Пабло Подио, которого "Кызыл-Жар" внес в заявку. Аргентинец уже выступал за петропавловский клуб, из которого ушел по итогам сезона-2022. В составе "Кызыл-Жара" за три сезона он провел 74 матча, забил два гола и отдал девять голевых передач.
Напомним, "Кызыл-Жар" лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 19 очков в семи играх. В последнем туре петропавловцы потеряли очки, сыграв вничью с "Каспием" (1:1).
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