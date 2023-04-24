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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Лидер КПЛ внес изменения в состав после первой потери очков

Лидер КПЛ внес изменения в состав после первой потери очков
©ФК "Кызыл-Жар"

Петропавловский "Кызыл-Жар" внес изменения в заявку на нынешний сезон, сообщают Vesti.kz. В частности, клуб отзаявил полузащитника Рафаэля Сабино дос Сантоса.

В этом сезоне бразилец сыграл четыре матча в КПЛ-2023, в которых забил один гол, однако затем получил серьезную травму.

Ему на смену был призван Пабло Подио, которого "Кызыл-Жар" внес в заявку. Аргентинец уже выступал за петропавловский клуб, из которого ушел по итогам сезона-2022. В составе "Кызыл-Жара" за три сезона он провел 74 матча, забил два гола и отдал девять голевых передач.

Напомним, "Кызыл-Жар" лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 19 очков в семи играх. В последнем туре петропавловцы потеряли очки, сыграв вничью с "Каспием" (1:1).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Кызыл-Жар СК Футбольные трансферы КПЛ

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