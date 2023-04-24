Лидер КПЛ внес изменения в состав после первой потери очков

Петропавловский "Кызыл-Жар" внес изменения в заявку на нынешний сезон, сообщают Vesti.kz. В частности, клуб отзаявил полузащитника Рафаэля Сабино дос Сантоса.

В этом сезоне бразилец сыграл четыре матча в КПЛ-2023, в которых забил один гол, однако затем получил серьезную травму.

Ему на смену был призван Пабло Подио, которого "Кызыл-Жар" внес в заявку. Аргентинец уже выступал за петропавловский клуб, из которого ушел по итогам сезона-2022. В составе "Кызыл-Жара" за три сезона он провел 74 матча, забил два гола и отдал девять голевых передач.

Напомним, "Кызыл-Жар" лидирует в чемпионате Казахстана, набрав 19 очков в семи играх. В последнем туре петропавловцы потеряли очки, сыграв вничью с "Каспием" (1:1).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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