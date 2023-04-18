Обнародованы доходы и расходы казахстанских клубов на трансферах

Стало известно, сколько казахстанские футбольные клубы потратили на трансферном рынке, сообщают Vesti.kz. Впервые за много лет суммарные доходы превысили расходы.
По информации портала Transfermarkt, казахстанские клубы в сезоне-2022/23 потратили на покупку или аренду футболистов 250 тысяч евро, тогда как доходы (продажа и аренда) составили 3,05 миллиона евро.
"До этого ни разу с момента вступления нашей страны в УЕФА в 2002 году сальдо не было положительным. Например, в прошлом сезоне общая сумма вырученных за продажу и аренду футболистов из КПЛ составляла 285 тысяч евро, а расходы – 620 тысяч евро", - пишет телеграм-канал "Дядя Ваня".
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