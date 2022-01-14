Польский легионер "Кайрата" Яцек Гуральски в интервью meczyki.pl высказался о своем будущем в алматинском клубе.

"Я многим обязан своему нынешнему клубу. Он помог мне в трудную минуту, когда я несколько месяцев лечил связки. Президент Кайрат Боранбаев сыграл в этом особую роль. Я желаю такой поддержки от президента клуба каждому спортсмену. Он призвал не торопиться обратно на поле, что я и сделал. Я вернулся, когда был в полной форме. Он разрешил проходить реабилитацию в Польше.

Я не рассматриваю возможность переговоров с кем-либо, не зная решения "Кайрата", тем более за спиной клуба и его президента. После всего, что они сделали для меня, так поступить было бы низко. Я бы чувствовал, что обманул этих людей. Поэтому я буду терпеливо ждать, что относительно меня решит "Кайрат". Время еще есть", - заявил польский легионер.

Гуральски перешел в "Кайрат" в январе 2020 года и помог алматинцам выиграть чемпионат Казахстана. Но в преддверии сезона-2021 получил тяжелую травму, после восстанавливался на протяжении нескольких месяцев. В итоге провел все три матча в чемпионате, четыре в Кубке и четыре в Лиге конференций.

Его контракт с алматинцами истекает в конце 2022 года. По информации польских СМИ, на лидера "Кайрата" обратили внимание варшавская "Легия" и клубы МЛС.