К футболисту "Кайрата" и сборной Армении Камо Оганесяну большую заинтересованность проявляли "Химки" и "Уфа", но по ряду причин не удалось договориться с российскими клубами. Игрок продолжит карьеру в "Астане", сообщает телеграм-канал "Записки с Арарата/Мамбреян Арарат".

Агент универсала Вадим Оганян прокомментировал его переход в столичный клуб.

- Можете подтвердить, что Камо Оганесян подписал контракт с "Астаной"?

- Да, это действительно так. Контракт с "Астаной" подписан на год. Уверен, что вместе они добьются больших высот в новом сезоне.

- Почему выбор пал на "Астану"?

- Я занимался переговорами исключительно с клубами РПЛ. Читал разные новости об испанских, греческих и кипрских клубах, но я не имел к ним отношения. В России же большую заинтересованность проявляли "Химки" и "Уфа", но по ряду причин мы не смогли с ними прийти к общему пониманию, и все оттягивалось. В итоге появилось конкретное предложение от "Астаны". Срджан Благоевич очень хотел видеть Камо в составе клуба, он часто беседовал с ним, объяснял ему концепцию и видение игры "Астаны" в новом сезоне, а также обязанности на поле, именно такая заинтересовать тренера и подкупила Камо, остальные вопросы решили буквально за один-два дня.

- На какой позиции Срджан Благоевич видит Камо?

- Камо способен играть на двух флангах. Но в разговоре с Камо тренер дал ему понять, что основная позиция для Оганесяна в "Астане" - это правый латераль.

- Оганесян, получается, стал свободным агентом после "Кайрата"?

- Когда у Камо закончился контракт с "Кайратом", то мы ожидали действий от клуба. Но никаких звонков и сообщений от клуба мы не получили. Это немного показалось странным, поэтому спустя две недели, когда Камо и мы поняли, что "Кайрат" на связь не выходит и они не заинтересованы в продлении контракта, то мы решили идти дальше.

- В прессе говорилось, что в "Астане" есть проблемы с финансированием. Нет ли опасений, что по ходу сезона у игроков возникнут финансовые проблемы?

- Слухи есть слухи. По моей информации, "Астана" погасила задолженности в прошлом сезоне и не имеет проблем финансового характера. "Астана" - большой клуб, который ставит перед собой амбициозные цели, поэтому в клубе с финансами не будет проблем.

Напомним, ранее Оганесян выступал за "Жетысу", а в прошлом сезоне с "Кайратом" выиграл КПЛ. На его счету в чемпионате-2021 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Кроме того, провел шесть игр в Кубке страны и 12 - в еврокубках.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.