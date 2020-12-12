Легионеры и казахстанцы. Опубликован топ-10 самых дорогих игроков КПЛ

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Если бы не пандемия, стоимость игроков была бы более высокой. Тем не менее рейтинг возглавил польский полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски. Интересно, что в первой тройке оказались еще два новоявленных чемпиона - Раде Дугалич и Дино Миканович. В списке значатся шесть игроков "Кайрата", три представителя "Астаны" и только один игрок "Тобола".
Ранее Transfermarkt опубликовал топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана.
Отметим, что "Кайрат" стал чемпионом КПЛ-2020, второе место досталось "Тоболу", третье - "Астане". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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