Легионеры и экс-защитник сборной Казахстана. Клуб КПЛ представил шестерых новичков

Футбольный клуб "Атырау", который по итогам предыдущего сезона вернулся в КПЛ, объявил о переходе шести новых игроков.

Так, состав "нефтяников" пополнили армянский вратарь Арам Айрапетян, сербский защитник Даниэль Стойкович, бразильцы Жиан Мартинс и Брайан Силва, а также казахстанские игроки Виктор Дмитренко и Азат Ерсалимов.

Айрапетян является игроком сборной Армении, последним его клубом стал ереванский "Урарту". Стойкович пришел из гродненского "Немана". Мартинс играл в КПЛ за "Тараз" и "Окжетпес". Брайан предыдущий год отыграл за армянский "Алашкерт". Дмитренко известен по выступлениям за "Астану", "Актобе", "Тобол", "Шахтер" и "Ордабасы". За сборную Казахстана провел 19 матчей и забил один гол в период 2012-2017 годов. Ерсалимов поиграл за ряд казахстанских клубов, тогда как прошлый сезон провел в "Окжетпесе".

Напомним, что зимой "Атырау" продлил соглашение с армянским специалистом Арамом Восканяном.

Сегодня, 13 марта, стартует КПЛ-2021. "Атырау" в рамках первого тура сыграет с "Шахтером". Тур закроется 14-го числа.