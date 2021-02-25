"Кызыл-Жар СК" выдал матч с двумя пенальти, автоголом и упущенной победой на 90-й минуте

Футбольный "Кызыл-Жар СК" провел очередной товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником выступила украинская команда "Полесье" из первой лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В ходе игры петропавловский клуб вел 1:0, 2:1, но упустил победу на 90-й минуте - соперник реализовал 11-метровый удар. Первыми успеха добились казахстанцы при помощи автогола на 29-й минуте, а второй мяч забили усилиями Драченко с пенальти на 85-й.

"Кызыл-Жар СК" начинал игру в следующем составе: Лобанцев, Есимов, Касым, Мурачев, Шмидт, Драченко, Данило, Подио, Зорич, Бушман, Батырканов.

Напомним, что "Кызыл-Жар СК" завершил сезон 2020 года на девятом месте в КПЛ. В межсезонье клуб по семейным обстоятельствам покинул главный тренер Вячеслав Руснак. Молдаванина сменил казахстанский специалист Андрей Карпович.

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