Курбан Бердыев возглавит "Кайрат" - СМИ

Алматинцы одержали всего пять побед в 13 играх.

Курбан Бердыев. Фото: ФК "Рубин"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:26

68-летний экс-наставник "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев возглавит "Кайрат" в случае отставки Алексея Шпилевского, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что 33-летний Шпилевский близок к уходу с поста главного тренера "желто-черных". Действующий чемпион страны неудачно стартовал в этом сезоне, одержав лишь пять побед в 13 турах.

Бердыев был замечен в компании руководителей алматинского клуба на центральном матче 13-го тура "Астана" - "Кайрат" (1:1).

Напомним, что "Астана" по-прежнему остается в чемпионате единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. Подопечные Андрея Тихонова с 33 очками уверенно лидируют в таблице, тогда как "Кайрат" с 21 баллом располагается на третьей позиции.

В следующем туре, 28 мая, "Кайрат" дома примет "Кайсар", а "Астана" на следующий день на выезде сыграет с "Каспием".

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Шпилевский Алексей


Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:26
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