Кураж Жоао Пауло, ключевые потери, возможная перезагрузка. "Ордабасы" - итоги сезона КПЛ-2020

"Ордабасы" совершил множество ошибок с новичками, оказался очень зависим от одного игрока и логично лишился места в еврокубках. В чем заключались основные проблемы шымкентского клуба и что его ждет в будущем - рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Лучший игрок



Жоао Пауло - с отрывом лучший игрок "Ордабасы", но даже его превосходной статистики (12 голов плюс пять ассистов) не хватило, чтобы клуб попал в еврокубковую зону. Страшно представить, что случилось бы с командой Кахабера Цхададзе, если бы в их составе не было бразильца. У Жоао Пауло была потрясающая голевая серия, несколько матчей он вытаскивал едва ли не в одиночку, партнерам стоило лишь забросить мяч вперед. У бразильца действующий контракт с "Ордабасы", и это большая удача для клуба, поскольку в следующем сезоне от команды ждут возвращения на былые позиции.







Оценка по селекции







"Ордабасы" потерял сразу четырех игроков обороны сборной Казахстана, игроков, которые определяли результат в прошлом сезоне. Заменить их равноценно, мягко говоря, не получилось. Клещенко, Симчевич и Дмитренко - это странные сделки, это способ залатать дыры, но не планомерно заменить ушедших. Единственный трансфер "Ордабасы", который хоть как-то оправдал себя, - португальский вингер Рубен Бриджидо. В остальном очень много странных решений, команда стала заметно старше по возрасту, ей не хватало мобильности и молодости.



Оценка по сезону







Возможно, "Ордабасы" заслуживает номинацию "провал года" даже больше, чем "Астана". У клуба уже несколько лет огромный бюджет, но никакого серьезного развития, постоянные вылеты на ранних стадиях еврокубков и отсутствия потенциала для роста. "Ордабасы" необходима тотальная перезагрузка, освежение состава, тренерского штаба, новые и современные менеджерские решения. Не исключено, что к определенным изменениям клуб подтолкнет уменьшение бюджета на следующий год, а значит есть шанс, что в Шымкенте вновь начнут расти молодые игроки и команда не предстанет столь бесхарактерной и безыдейной.



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