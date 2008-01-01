КПЛ расширят до 14-ти команд, но "Окжетпес" вылетает - инсайдер

Стали известны предварительные итоги заседания ПФЛК по поводу проведения КПЛ-2021, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Отмечается, что в следующем сезоне в высшем дивизионе чемпионата Казахстана по футболу будут играть 14 клубов. Но если изначально была информация, что вылетевший в первую лигу "Окжетпес" при таком раскладе в КПЛ останется, то теперь он в списке отсутсвует.

"Минус "Окжетпес", плюс "Актобе", "Атырау", "Акжайык" и "Арысь". Теперь эти итоги должен утвердить исполком", - пишет инсайдер.

Напомним, что по итогам сезона-2020 в премьер-лиге в следующем году выступят: "Кайрат" (Алматы), "Астана" (Нур-Султан), "Тобол" (Костанай), "Ордабасы" (Шымкент), "Шахтер" (Караганда), "Жетысу" (Талдыкорган), "Кайсар" (Кызылорда), "Тараз" (Тараз), "Кызыл-Жар СК" (Петропавловск), "Каспий" (Актау), "Актобе" (Актобе), "Атырау" (Атырау).