"Кот в мешке" или смена поколений. Нужен ли "Астане" дебютант сборной Казахстана из "Тараза"?

Воспитанник "Тараза" Абылайхан Жумабек провел лучший сезон в карьере. Он не только забил больше десяти мячей во внутренних турнирах, но и дебютировал в футболке национальной сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о вероятном переходе форварда в "Астану". В этом материале мы постарались взвесить все за и против этого трансфера.

21-летний нападающий "Тараза" и сборной Казахстана Жумабек рассматривается как потенциальная замена Абату Аймбетову в "Астане", если тот покинет столичный клуб этой зимой. Наверное, это вполне логичная кандидатура для руководства "Астаны", особенно если они ищут форварда-казахстанца.

Жумабек молод и голоден. Вполне возможно, что в новом сезоне он закрепится в роли стабильного бомбардира. Но может возникнуть и обратная ситуация, при которой былые показатели не будут подтверждены в новой кампании. Многое будет зависеть как раз от команды Абылайхана.

В "Таразе" было много проблем в сезоне-2022, несмотря на очень хороший старт. Команда играла практически без легионеров и в конце концов едва не вылетела из КПЛ. Сейчас же у жамбыльцев не меньше проблем из-за трансферного бана и возможности банкротства. Вряд ли столь амбициозный игрок, пусть и местный воспитанник, останется в команде.

В 33 матчах за "Тараз" в чемпионате и кубке Жумабек забил 14 мячей и отметился двумя ассистами. Это при том, что за три предыдущих сезона он провел 32 игры, а на его счету было лишь два мяча и столько же голевых передач. Прогресс налицо. Поэтому повышение Абылайхан точно заслужил.

Но потянет ли он роль сменщика Аймбетова, который стал самым результативным казахстанским нападающим в сезоне? Это открытый вопрос. Еще никто не видел Жумабека за пределами "Тараза", ведь играл он только в родном клубе. Да, он уже проявлял себя в молодежных и юношеских сборных разных возрастов, но взрослый футбол и, более того, клуб с высокими целями и амбициями - это совсем другая ситуация. Фактически Абылайхан может стать "котом в мешке" для любого клуба, который захочет его заполучить.

Новая команда может получить молодого и перспективного нападающего с хорошим голевым чутьем или же футболиста, которому потребуется немало времени, чтобы адаптироваться к новым условиям и жизни вдалеке от родного дома. При второй ситуации будет также неясно, сможет ли вообще форвард заиграть в другой команде.

Если Аймбетов уйдет, то "Астане" в любом случае нужно будет усиление в центр нападения. Другого игрока, который сможет полноценно играть на этой позиции, не будет. Это если подразумевать опытного и проверенного исполнителя. Если же рассматривать молодежь, то 21-летний Станислав Басманов , забивший в этом сезоне четыре гола за основу во всех турнирах, может себя проявить, но вряд ли как постоянный игрок стартового состава.

Не будем забывать и про 23-летнего Рамазана Каримова, который последний сезон провел в аренде в "Мактаарале" и сделал все, чтобы клуб сохранил прописку в КПЛ. В 25 матчах во всех турнирах он забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Статистика практически такая же, как и у Жумабека (на три мяча меньше забито, но и матчей меньше на восемь).

Каримов старше Жумабека на два года, но уровень их игры вполне сопоставим. Если столичные сохранят у себя своего воспитанника, то, возможно, Абылайхан и не понадобится. С другой стороны, нельзя исключать, что в команде могут оказаться как Рамазан, так и Жумабек. Более того, было бы интересно посмотреть на молодую линию атаки у столичных, а с возможным трансфером Эльхана Астанова из "Ордабасы" это выглядело бы еще привлекательнее.

Пока можно лишь гадать, каким будет нападение "Астаны" в новом сезоне. Пока нет конкретики по истекающему контракту Марина Томасова , а Педро Эуженио может покинуть клуб. Аймбетов тоже будет рассматривать возможность уехать за границу, а французский легионер Килан Лебон с большой долей вероятности покинет чемпионат Казахстана.

Согласитесь, что увидеть в одной команде целую плеяду молодых атакующих футболистов было бы приятно. Каримову 23 года, Астанову - 22, Жумабеку и Басманову - по 21. Долгое время в "Астане" не обновлялась линия атаки, а если и были какие-то изменения, то частичные. Возможно, уже в новом сезоне перестройка коснется в полной мере и нападения.

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