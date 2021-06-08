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Копирование Шпилевского или формации Бердыева? Какие игровые схемы выберет новый тренер "Кайрата"

Первый матч под его руководством алматинцы проведут 13 июня.

Копирование Шпилевского или формации Бердыева? Какие игровые схемы выберет новый тренер "Кайрата"
Кирилл Кекер. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанский специалист Кирилл Кекер, возглавлявший ранее участника первой лиги, сменил на тренерском мостике в "Кайрате" Алексея Шпилевского, который после 2,5 лет в команде ушел работать в клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какую формацию в первой лиге использовал преемник Шпилевского, и попытался спроецировать эти игровые схемы на основную команду.

Кекер, как и Шпилевский, является сторонником консервативной формации 4-4-2 с двумя опорными полузащитниками. С таким построение в текущем сезоне "Кайрат-Жастар" провел пять из семи матчей в первой лиге. Причем в двух поединках алматинцы выиграли с общим счетом 13:2, а еще одну встречу свели вничью - 1:1. В двух матчах с этой схемой "Кайрат-Жастар" уступил с суммарным результатом - 2:5.

А вот атакующая схема 4-3-3, избранная на матч с "Аксу", не принесла Кекеру успеха - поражение 1:2. В отличие от нее более сбалансированная 4-2-3-1 позволила молодым кайратовцам разгромить "Шахтер-Булат" (3:0).

Вероятно, что исполняющий обязанности главного тренера не отойдет от данных построений и в основной команде.

Причем уровень исполнителей "Кайрата" позволяет применять перечисленные выше формации.

Касаемо персоналий, скорее всего, сюрпризов ожидать не стоит. В обороне, скорее всего, будет привычное сочетание слева-направо: Гафуржан Суюмбаев - Нуралы Алип - Раде Дугалич - Дино Миканович. Опционально на флангах может действовать Камо Оганесян, склонный к универсализму.

В опорной зоне видится связка Айбол Абикен - Небойша Косович. И если Косович типичный бокс-ту-бокс, то Абикен чистейший разрушитель.

На левом фланге полузащиты при Шпилевском обосновался Гулжигит Алыкулов. Возможно, игрок из Кыргызстана сохранит место и при Кекере.

Справа логично будет смотреться Штрели Мамба. Хотя неплохо себя на краю полузащиты показывал Оганесян, причем как справа, так и слева. Нельзя забывать и Еркебулана Сейдахмета, для которого игра на флангах не чуждая.

В атаке у Кекера также будет неплохой выбор - Хосе Канте, Вагнер Лав, Артур Шушеначев. Кроме того, есть Адеринсола Эсеола, которого как раз и отправляли в первую лигу. Не исключено, что и Мамба может сыграть на позиции центрфорварда.

К слову, Лав может быть интегрирован в схему 4-2-3-1, не занимая позицию чистого форварда. Бразилец в некоторых играх выступал на позиции атакующего полузащитника. И этот навык наверняка будет востребован.

Впрочем, пока непонятно, на какое время Кекер возглавил команду и насколько его работа будет пересекаться с рекомендациями и советами Курбана Бердыева, который для этого и находится в клубе. Возможно, исполняющий обязанности команды не будет столь независимым в том числе и при выборе схем. У 68-летнего специалиста свое видение игровых построений. Бердыев в недавней работе с "Рубином" и "Ростовом" зачастую играл с тремя защитниками - 3-5-2 и 3-4-3. Бывали в его арсенале и менее атакующие схемы, вроде 5-4-1, а также 4-2-3-1 и 4-1-4-1.

Упущенный титул, победа в Кубке и "финиш" Аршавина. Как играл "Кайрат" при и.о. главных тренеров

Первый матч под руководством Кекера "Кайрат" проведет 13 июня на выезде против "Тараза".

Сейчас алматинцы на десять очков отстают от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Шпилевский Алексей Мамба Штрели Сейдахмет Еркебулан Бразилия Лав Вагнер

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