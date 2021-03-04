Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Ключевые роли и удачные действия в критический момент. Почему Алыкулов и Манзорро - герои матча "Тобол" - "Кайрат"

На их счету три ассиста и один забитый мяч.

Ключевые роли и удачные действия в критический момент. Почему Алыкулов и Манзорро - герои матча "Тобол" - "Кайрат"
Гулжигит Алыкулов (слева). Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
1

Гулжигит Алыкулов из "Кайрата" и Жереми Манзорро из "Тобола" стали ключевыми игроками 1/2 финала Суперкубка Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о роли футболистов в этой встрече.

Алыкулов начал игру с костанайцами на скамейке запасных. Стоит сказать, что пока "Кайрат" играл без кыргызстанца и с тремя центральными защитниками, действия алматинцев были не столь убедительными. В стартовом отрезке матча команда Алексея Шпилевского допустила грубую ошибку в обороне, что привело к голу в ворота Стаса Покатилова.

Примечательно, что появлению Алыкулова на поле поспособствовал именно Манзорро. Француз в одном из эпизодов жестко сыграл против центрального защитника "Кайрата" Дениса Полякова, которого на 33-й минуте заменил кыргызстанец. Он занял привычное место на левом фланге атаки и сразу начал оказывать давление на оборону соперника.

На 40-й минуте это дало свои плоды. Гол Небойши Косовича в ворота Александра Мокина состоялся не без участия Алыкулова.

Хавбек "Кайрата" выделялся на фоне своих одноклубников и сделал левый фланг атаки приоритетным в нападении, на его фоне померк Штрели Мамба. Кыргызстанец своим креативом затерзал на краю Дмитрия Мирошниченко и на полуфланге Александра Марочкина. Это на 67-й минуте привело к голу Артура Шушеначева, которому Алыкулов выложил мяч под удар после того, как стянул на себя значительную часть обороны.

Наконец, уже в добавленное время Алыкулов в очередной раз взял игру на себя и изящно положил мяч в дальний угол, переведя матч в серию пенальти. К этому времени "Кайрат" уступал со счетом 2:3. Для кыргызстанца это особый гол. В этот день его отцу исполнился бы 61 год. Безусловно, Алыкулов - ключевой игрок "желто-черных" в этой игре.

Манзорро, в отличие от кыргызстанца, не забивал в этом матче. Тем не менее роль француза в успехе "Тобола" велика. Помимо эпизода с Поляковым, когда он явно переборщил в борьбе с белорусом и даже не удостоился желтой карточки, Манзорро в дальнейшем отметился созидательными действиями. Когда "Кайрат" на 67-й минуте вышел вперед, именно активность левого вингера костанайцев не позволила южанам закрепить успех.

На 73-й минуте француз доиграл эпизод после подачи углового, "качнул" на фланге Камо Оганесяна с Нуралы Алипом и сделал результативный навес на Сергея Малого. А через две минуты Манзорро показал, как образцово разыгрывать контратаку. Здесь легионер "Тобола" протащил мяч по краю, а затем отпасовал по центру назад под удар Серикжану Мужикову.

За счет двух удачных действий Манзорро ситуация в матче кардинально изменилась. Повторим, она была критической для "Тобола", поскольку "Кайрат" трансформировал свое игровое преимущество в гол и намеревался увеличить разницу в счете.

Конечно, несколько игроков "Тобола" заслуживают быть выделенными среди остальных, но вклад Манзорро в итоговый успех стал ключевым.

Напомним, костанайский клуб выиграл у "Кайрата" в серии пенальти - 4:2. В основное время была ничья - 3:3. В финале Суперкубка, который состоится 6 марта в Туркестане, "Тобол" встретится с "Астаной". Днем ранее алматинцы поспорят с "Шахтером" за третье место.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Тобол ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Астана ФК Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана Мамба Штрели

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:32
Футбол

Ключевые роли и удачные действия в критический момент. Почему Алыкулов и Манзорро - герои матча "Тобол" - "Кайрат"
Сегодня
15:35
Футбол

Как выглядит стадион за 39 миллионов долларов. Обзор "Туркестан-Арены"
Сегодня
13:13
Футбол

"Астана" вернула воспитанника из европейского клуба
Сегодня
12:37
Футбол

Ананидзе, Хачериди и другие. Шесть свободных агентов из других стран, которых "ждут" в клубах КПЛ
Сегодня
12:10
Футбол

"Кайрат" показал лучшую игру, но в финале другие". Талгаев разобрал матч с "Тоболом" в Суперкубке Казахстана
Сегодня
11:43
Футбол

"Сократили бюджеты, и что, люди стали богаче?". Бабаян - о составе "Тобола", уходе из "Астаны" и стадионе в Туркестане
Сегодня
08:04
Футбол

"Кайсар" подписал полузащитника из Черногории
Вчера
23:58
Футбол

Рекорд в Туркестане и возможность для Томасова. Краткие итоги полуфиналов Суперкубка Казахстана-2021
Вчера
23:10
Футбол

"Ошибки в обороне не умаляют атакующих действий". Масудов оценил игру "Тобола" и "Кайрата" в Суперкубке Казахстана
Вчера
20:51
Футбол

Вернулся после тяжелейшей травмы и стал только сильнее. Чем известен воспитанник "Астаны", призванный заменить Шомко
Вчера
19:43
Футбол

"После 30-й минуты на поле был только "Кайрат". Шпилевский - о поражении от "Тобола" в Суперкубке и готовности к сезону
Вчера
19:08
Футбол

"Два дня не могли попасть в Нур-Султан". Капитан "Шахтера" - о поражении "Астаны" в Суперкубке и травме
Вчера
18:58
Футбол

"Они кого-то из Бундеслиги взяли, но футбол - коллективная игра". Тагыберген - о "Кайрате", Мокине и матче с "Астаной"
Вчера
18:35
Футбол

Бабаян разобрал победу "Тобола" над "Кайратом" и высказался о предстоящем финале Суперкубка с "Астаной"
Вчера
17:05
Футбол

"Кайрат" проиграл "Тоболу" в серии пенальти и остался без финала Суперкубка Казахстана
Вчера
16:26
Футбол

Урок от соперника, борьба с Томасовым и дежавю с Вичюсом. Как новичок "Шахтера" показал себя в матче с "Астаной"
Вчера
14:13
Футбол

"Тобол" и "Кайрат" назвали составы на второй полуфинал Суперкубка страны
Вчера
11:14
Футбол

Клуб КПЛ представил обновленный штаб главного тренера
Вчера
10:21
Футбол

"Они просто не понимают футбол". Барсегян - о матче с "Шахтером", критике "Астаны" и конкуренции с Муртазаевым
Вчера
09:00
Футбол

Прямая трансляция второго полуфинала "Тобол" - "Кайрат" в Суперкубке Казахстана
Вчера
08:22
Футбол

"Кайсар" объявил о трансфере экс-вратаря российской "молодежки" и кандидата в сборную Казахстана
Вчера
07:12
Футбол

Тренер "Шахтера" нашел объяснение поражению от "Астаны" в Суперкубке Казахстана
2 марта
21:30
Футбол

"Астана" заслуженно победила". Вратарь многих клубов КПЛ оценил итог первого полуфинала Суперкубка Казахстана
2 марта
20:21
Футбол

"Нет большой разницы, с кем играть в финале". Тихонов прокомментировал победу "Астаны" в матче Суперкубка
2 марта
20:07
Футбол

"Конкуренция с "Кайратом"? А что, у них там какие-то звезды?". Новичок "Астаны" - об уровне КПЛ и борьбе за титул
2 марта
19:45
Футбол

Сверхкомплект центральных нападающих и нехватка правого вингера. Зачем "Кайрату" экс-форвард "Легии"?
2 марта
18:39
Футбол

Пять голов за четыре года и неподходящий стиль, или почему "Астане" не стоит рассматривать Траоре в качестве усиления
2 марта
16:51
Футбол

"Астана" победила "Шахтер" и вышла в финал Суперкубка Казахстана
2 марта
15:24
Футбол

Побеждал "Ливерпуль", выбивал из ЛЧ казахстанца и играл в клубе Смакова. Что нужно знать о новичке "Тобола"
2 марта
14:42
Футбол

"Предпочли вариант, где его больше ценят". Агент Бахтиярова - о причинах срыва контракта с клубом РПЛ и новой команде
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика