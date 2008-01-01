Клубы КПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Узбекистана

Казахстанские клубы проявляют интерес к сербскому нападающему узбекского "Пахтакора" Драгану Черану
, сообщает KazFootball.kz
со ссылкой на Sports.uz
.
Отмечается, что в прошедшем сезоне Черан выиграл чемпионат Узбекистана с "Пахтакором". Игрок забил 21 гол и во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром в Суперлиге.
Легионер выступает за "Пахтакор" с 2018 года. Ранее 33-летний форвард играл за узбекский "Насаф", македонский "Вардар", саудистский "Хаджер", азербайджанский "Симург", израильские "Маккаби" (Нетания), "Хапоэль" (Хайфа), бельгийский "Вестерло", сербские "Млади Радник", "Железничар" (Смедерево) и "Смедерево".
Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч евро.