Клубы КПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Узбекистана

Игрока оценивают в 850 тысяч евро.

Фото: championat.asia/ru©
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Сегодня 11:00
Казахстанские клубы проявляют интерес к сербскому нападающему узбекского "Пахтакора" Драгану Черану, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Sports.uz.

Отмечается, что в прошедшем сезоне Черан выиграл чемпионат Узбекистана с "Пахтакором". Игрок забил 21 гол и во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром в Суперлиге.

Легионер выступает за "Пахтакор" с 2018 года. Ранее 33-летний форвард играл за узбекский "Насаф", македонский "Вардар", саудистский "Хаджер", азербайджанский "Симург", израильские "Маккаби" (Нетания), "Хапоэль" (Хайфа), бельгийский "Вестерло", сербские "Млади Радник", "Железничар" (Смедерево) и "Смедерево".

Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч евро.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:00
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