В клубе КПЛ прокомментировали информацию об отставке тренера

Корреспондент Vesti.kz обратился в пресс-службу "Шахтера" и выяснил, действительно ли в карагандинском клубе рассматривается возможность отставки главного тренера Али Алиева.

"Команда работает в штатном режиме. Ни о какой отставке главного тренера не шла речь - ни до, ни после игры с "Атырау". Руководство всецело доверяет специалисту и верит, что ему по силам решить поставленные задачи", - заявили в клубе.

Напомним, "Шахтер" в матче первого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу обыграл "Атырау" на выезде со счетом 1:0. Победу принес Виталий Балашов, отличившийся на 14-й минуте и ставший автором первого гола в КПЛ-2021.