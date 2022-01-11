"Ростов" обратил внимание на 26-летнего защитника Александра Клещенко, который выступает в чемпионате Казахстана за "Ордабасы", сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что российский клуб хочет укрепить центр обороны в зимнее трансферное окно, так как за первую часть чемпионата пропустил 35 мячей.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

Клещенко за свою карьеру поиграл в "Томи", "Кубани", "Енисее" и "Тоболе". В КПЛ-2021 провел 22 игры и забил один гол, а "Ордабасы" занял пятое место. Также на его счету шесть встреч в Кубке страны.

"Ростов" занимает 14-е место в таблице российской премьер-лиги, набрав 18 очков после 18 туров.